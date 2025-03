Michelle Hunziker, gli auguri al nipotino Cesare per il secondo compleanno

Per il secondo compleanno del piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, Michelle Hunziker ha pubblicato nelle storie un tenero scatto che li ritrae insieme. Nella foto, la conduttrice stringe tra le braccia il nipotino mentre lo bacia dolcemente. Ad accompagnare l'immagine, c'è una dedica speciale, che la nonna ha scritto al piccolo: "Auguri amore mio".

Michelle Hunziker e l'amore per il nipote a Verissimo

Ospite a Verissimo insieme a Gerry Scotti, la conduttrice ha parlato dell'amore che prova nei confronti del suo nipotino Cesare e del desiderio di essere presente in ogni momento della sua crescita, per non perdersi nulla: "Un po' ci perdiamo questi nipoti perché io sono mamma di due bambine ancora piccole e poi c'è il lavoro. Ho il desiderio di passare più tempo possibile con Cesare perché i bambini crescono troppo velocemente. Il mio desiderio è vivermelo di più".

Michelle Hunziker, oltre a essere la mamma di Aurora Ramazzotti, avuta insieme a Eros Ramazzotti, ha anche altre due figlie Sole e Celeste, nate rispettivamente nel 2013 e 2015 dal matrimonio con Tomaso Trussardi, da cui si è separata nel gennaio del 2022.

Anche le bambine sono innamorate del nipote Cesare e, parlando di loro, la conduttrice ha raccontato: "Sole e Celeste sono delle zie orgogliosissime. Cesare adora venire a casa nostra a giocare con loro. Hanno un rapporto fraterno con lui, ma ci tengono a essere chiamate zie".