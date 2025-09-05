Michelle Dockery diventerà mamma per la prima volta. L'annuncio è arrivato sul red carpet della premiere londinese di Downton Abbey: The Grand Finale. L'attrice, 43 anni, ha sfilato infatti mostrando il suo bellissimo pancione.

Michelle Dockery è nota soprattutto come Lady Mary in Downton Abbey, per cui è stata candidata a tre Emmy Awards e a un Golden Globe. L'attrice è legata dal 2019 a Jasper Waller-Bridge. La coppia si è sposata a Londra nel 2023.

Nel video sotto, le Vip diventate mamme dopo i 40 anni.