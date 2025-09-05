Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
Maternità
05 settembre 2025

Michelle Dockery diventerà mamma

L'attrice, 43 anni, ha sfoggiato il pancione alla premiere londinese di "Downton Abbey: The Grand Finale"

Condividi:
Michelle Dockery

Michelle Dockery diventerà mamma per la prima volta. L'annuncio è arrivato sul red carpet della premiere londinese di Downton Abbey: The Grand Finale. L'attrice, 43 anni, ha sfilato infatti mostrando il suo bellissimo pancione.

Michelle Dockery è nota soprattutto come Lady Mary in Downton Abbey, per cui è stata candidata a tre Emmy Awards e a un Golden Globe. L'attrice è legata dal 2019 a Jasper Waller-Bridge. La coppia si è sposata a Londra nel 2023.

Nel video sotto, le Vip diventate mamme dopo i 40 anni.

Leggi anche

Andreas Muller e Veronica Peparini, il countdown del matrimonio

Coppie

Andreas Muller e Veronica Peparini, il countdown del matrimonio

La coppia inizia a contare i giorni in vista delle nozze: "Meno ventiquattro"

La coppia inizia a contare i giorni in vista delle nozze: "Meno ventiquattro"

Caterina Murino è diventata mamma

L'annuncio

Caterina Murino è diventata mamma

L'attrice annuncia la nascita di Demetrio Tancredi

L'attrice annuncia la nascita di Demetrio Tancredi

Le star ricordano Giorgio Armani

I ricordi

Le star ricordano Giorgio Armani

Da Julia Roberts a Leonardo DiCaprio fino a Sophia Loren e al ricordo di Silvia Toffanin

Da Julia Roberts a Leonardo DiCaprio fino a Sophia Loren e al ricordo di Silvia Toffanin

Gli scatti iconici di Giorgio Armani con le star

Il ricordo

Gli scatti iconici di Giorgio Armani con le star

Tantissime le star internazionali che porteranno nel cuore il ricordo del grande stilista, scomparso all'età di 91 anni

Tantissime le star internazionali che porteranno nel cuore il ricordo del grande stilista, scomparso all'età di 91 anni

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity