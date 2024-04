Michele Bravi: "Sono fidanzato da due anni"

Michele Bravi è fidanzato e, un giorno, sogna di avere un figlio. A rivelarlo è lo stesso cantante e giudice di Amici in un'intervista. "Sto con un ragazzo da due anni, è un po’ più grande di me. Una storia bella, finalmente", ha raccontato Michele Bravi a Oggi.

Parlando dell'amore in generale, il cantante, 29 anni, ha aggiunto: "Un tempo mi facevo prendere dalle relazioni tossiche, fusionali. Credevo fosse colpa degli altri, ma il problema ero io. Ho capito che l’amore va coltivato con cura, come le camelie. Che se il mio uomo mi dicesse addio, dovrei essere pronto a lasciarlo andare. Ora so che amare vuol dire darsi libertà".

Alla domanda se sia fedele, Michele Bravi ha risposto: "Ora sì". Per quanto riguarda, in futuro, la paternità: "Un figlio? Sì, è un'idea sfumata, nel mio caso è complicato, significherebbe ricorrere all’adozione, alla maternità surrogata...Fino a poco tempo fa neanche mi passava per la mente, oggi è una domanda che mi faccio. E mi piace".

Nel nuovo disco di Michele Bravi - dal titolo Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi, uscito il 12 aprile - è contenuto anche il brano Malumore francese, realizzato con Carla Bruni. Il cantante ha descritto così nell'intervista la cantante ed ex première dame di Francia: "È una donna generosa. La adoro, i suoi dischi me li sono consumati. Quando ho scritto quel brano ho pensato subito a lei, ma mi sono detto: 'Figurati se ci sta'. E invece una settimana dopo era a Milano a incidere con me. È una star, eppure ha un'anima giocosa. In studio sembravamo due bambini"