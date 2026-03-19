Michela Moioli

Nata ad Alzano Lombardo il 17 luglio 1995, Michela Moioli è la snowboarder italiana più decorata di sempre. Esordisce in Coppa del Mondo a soli 17 anni e presto arriva alle Olimpiadi: dopo il debutto a Sochi 2014, interrotto da un infortunio, torna ancora più forte conquistando la medaglia d'oro nello snowboard cross a Pyeongchang 2018 e l'argento nel team event a Pechino 2022, dove ha avuto anche l'onore di portare il tricolore come portabandiera dell'Italia. Moioli vanta anche tre coppe del Mondo di specialità (2016, 2018 e 2020) e due medaglie di bronzo ai Mondiali.​

A Milano Cortina 2026, due giorni dopo una brutta caduta in perlustrazione che l'aveva costretta al pronto soccorso, scende in pista e conquista il bronzo nello snowboard cross individuale. Poi, il 15 febbraio, aggiunge l'argento nel team event misto in coppia con Lorenzo Sommariva, diventando la sedicesima atleta italiana a salire sul podio in tre edizioni consecutive dei Giochi.