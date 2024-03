Mew si racconta sabato 16 marzo a Verissimo. La cantante è un'ex allieva dell'attuale edizione di Amici, che ha scelto di abbandonare a causa della depressione.

Chi è Mew

Mew, all'anagrafe Valentina Turchetto, è nata nel 1999 a San Donà di Piave, da mamma tedesca e papà originario di Jesolo, in provincia di Venezia, dove è cresciuta con la sua famiglia.

Dopo aver terminato gli studi superiori, la cantante ha iniziato a lavorare nella gelateria di famiglia per poi dedicarsi alla vendita, come commessa in un negozio di oggetti legati ad uno dei suoi cartoni animati preferiti: i Pokémon. È qui che è nato il suo nome d'arte, derivato dal personaggio del franchise noto come il Pokémon Novaspecie. Sulla sua pagina Spotify, Mew lo descrive come un "Pokémon intelligente che appare solo a coloro che hanno un cuore puro".

Mew rappresenta anche un mix tra le parole 'mistery' e 'new' (mistero e novità), caratteristiche attraverso le quali vorrebbe esaudire il suo più grande sogno, quello di "aprire le porte del dark-pop in Italia".

La cantante, che si è avvicinata alla musica e al ballo a soli 3 anni, con il tempo ha poi portato avanti questa passione, aiutando la sorella maggiore ad aprire una scuola di danza. Nel 2019 ha debuttato in tv partecipando alle selezioni di X Factor, senza riuscire ad accedere alle fasi live del programma. Nel 2020 si è trasferita a Milano per inseguire il suo sogno prendendo lezioni di canto.

All'inizio del 2023 Mew ha realizzato il suo primo singolo dal titolo Sangue, prendendo ispirazione da una relazione tossica che ha vissuto. Ha poi debuttato su Spotify con il brano NS1Q. La cantante in seguito ha deciso di partecipare ai provini di Amici.

Il percorso di Mew ad Amici

Mew è entrata ad Amici a settembre del 2023, nella prima puntata del talent show, esibendosi con la sua canzone Sangue. La cantante, che aveva colpito soprattutto le insegnanti Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, aveva poi scelto di essere seguita da quest'ultima.

Qualche tempo dopo il suo ingresso nella scuola, dove ha ottenuto spesso ottime posizioni in classica, la cantante ha presentato gli inediti Mercoledì mai e Vivo, prodotto da Room9 e SIXPM.

"È complicato amarsi con semplicità e tutto ciò che faccio poi si complica, ma se sei forte lo decidi solo il tempo. Non ci so stare bene dentro il mondo", canta in quest'ultimo brano Mew, che nella scuola ha mostrato alcune sue fragilità.

Mew parla ad Amici delle sue fragilità: "Non sono mai contenta di me stessa"

Mew ad Amici aveva vissuto un blocco emotivo e aveva manifestato alcune insicurezze.

"Ho un blocco immenso, non riesco a entrare nel brano. La prima immagine che ho è quella di casa mia: questo pezzo mi ricorda un periodo brutto della mia vita in cui io e la mia famiglia stavamo male", aveva confidato al suo coach di canto Mew, che nella scuola aveva ricevuto un regalo da parte della madre: il primo microfono usato da bambina: "Ciao amore, come hai fatto a dimenticarti il tuo primo microfono? Ti adoro", aveva detto la mamma della cantante alla figlia durante una telefonata.

"Non sono mai contenta di me stessa, tendo a non aprirmi con le persone e reprimo molte cose, ma vorrei riuscire a farlo con il canto. Devo riuscire a sbloccare questo aspetto del mio carattere", aveva spiegato Mew al suo coach.

"C'è stato un periodo in cui mi sentivo sempre sola e mi sfogavo con la mia famiglia. I miei genitori ci hanno messo tanto a capirmi, adesso invece ci riescono", aveva aggiunto in lacrime durante un altro suo momento di sconforto Mew, che ad Amici si è legata sentimentalmente al cantante Matthew, 23 anni, dal quale ha ricevuto un sostegno speciale nella scuola.

Mew e la depressione: la decisione di abbandonare Amici

Il percorso di Mew ad Amici è terminato il 9 gennaio 2024, quando la cantante ha deciso di lasciare il programma insieme a Matthew. Dopo aver abbandonato la scuola, sul web sono state avanzate varie ipotesi sulla ragione del suo ritiro dal programma, che la cantante ha scelto di chiarire il 22 gennaio attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, definendola "una scelta difficile ma anche positiva".

Mew nel video ha spiegato che ad averla spinta a lasciare il programma è stata una forma di depressione che faceva sempre più fatica a gestire: "Ho letto tante cose in questi giorni, e ho deciso di fare questo video per condividere con voi questa scelta difficile ma anche positiva. Il percorso ad Amici è sicuramente bello quanto impegnativo; ogni passo lì dentro è delicato. Entrare ad Amici è stata una salvezza, mi ha dato tante conferme di cui avevo bisogno".

La cantante aveva sottolineato anche il grande sostegno ricevuto da Maria Da Filippi: “Se penso ad Amici, penso a Maria che è una donna incredibile, mi ha aiutata e sostenuta in ogni momento, mi dà appoggio e mi capisce. Il rapporto che abbiamo lo porterò per sempre nel cuore. Sono entrata da nessuno nella scuola e ne sto uscendo consapevole dei miei limiti e di come fare a superarli. Per questo ho deciso di essere sincera soprattutto con me stessa, di ascoltare il mio corpo e la mia mente e di continuare il mio percorso fuori affrontandolo senza indossare maschere”.

"Purtroppo la depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso nel più bello della mia vita. La depressione si prende la fame, le energie. Avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono anche riuscita. Poi ho capito che si può stare male, che si può crollare, ma è importante parlarne. Con il tempo mi sono abituata alle forti emozioni di questo percorso, e di conseguenza i pensieri oscuri sono tornati sempre più forti. Giorno dopo giorno sono arrivata a dubitare di me, nonostante l'amore di tutti voi e delle persone all'interno del programma", aveva detto Mew.

La cantante aveva rivolto dolci parole a Matthew e un messaggio a tutti i suoi follower: "Conoscere Matthew è stato bellissimo, mi ha aiutata tantissimo, l'amore che abbiamo è qualcosa di talmente vero che mi travolge. Non sono incinta, ma è travolgente. La salute mentale, per chi ne soffre come me da tanti anni, è una priorità, e chi ne soffre sa quanto è difficile essere lontani dai propri cari. Abbiate il coraggio di vivere tutto, anche il male, e di non pensare che i vostri dolori siano condanne. Non esiste solo l'ambizione, io prendo questi miei dolori che diventeranno musica e la mia voce continuerà a salvarmi, passo dopo passo. Vi voglio bene".

Mew e la storia d'amore con Matthew

Mew nella scuola di Amici aveva iniziato una relazione con il cantante Matthew, all'anagrafe Matteo Rota, sin dai primi tempi. A fine ottobre i due cantanti avevano manifestato i propri sentimenti: "Mi batte forte il cuore", aveva detto Mew a Matthew, stretta in lungo abbraccio al cantante.

"Io sono molto innamorata di Matthew", aveva confessato Mew al cantante Mida, che aveva manifestato la propria gioia per il rapporto che si era creato tra i suoi compagni: "È bello sentire questa sorta di amore", aveva detto Mida alla coppia. "Anche io sono molto innamorato di Mew. Non sarei qui altrimenti", aveva aggiunto Matthew, scambiandosi poi un romantico bacio con la cantante.

I due ragazzi avevano lasciato il programma insieme, e dopo il video di Mew in cui spiegava la sua sua scelta, anche Matthew aveva comunicato su Instagram le ragioni che l'avevano portato ad abbandonare da Amici con la cantante: "È sempre molto difficile mettere a nudo le proprie fragilità e insicurezze, il percorso ad Amici per me è stato di alti e bassi, che mi hanno fatto capire dove poter migliorare e che mostrare i propri sentimenti è la cosa più giusta da fare".

"Comprimere tutti gli avvenimenti e sentimenti che mi hanno travolto, specialmente durante la perdita di una persona a me cara, mi ha destabilizzato. Innamorarmi di Mew è stato inaspettato e un regalo per me, mi ha aiutato tanto durante il percorso e grazie a lei sono convinto che due anime non si incontrino mai per caso", aveva detto Matthew.

"Dopo tutto quello che ho dovuto affrontare e dopo la decisione presa da Mew, non me la sono più sentita di continuare il percorso ad Amici. Penso che il proprio benessere e quello delle persone che si amano sia inestimabile e che vada custodito a tutti i costi. Non voglio dirvi che questa è una fine, anzi è un nuovo inizio", aveva aggiunto il cantante.

Mew ospite ad Amici con il suo nuovo singolo "Posatenebre"

Mew domenica 10 marzo è tornata ad Amici in veste di ospite per presentare il suo nuovo singolo Posatenebre.

"Torno in un posto che è stato casa e porto con me la mia anima", aveva scritto la cantante su Instagram a corredo di uno scatto della sua esibizione nel talent show. "Sono troppo emozionata e felice di essere qui, grazie Maria", aveva detto in studio prima di cantare il suo brano a Maria De Filippi, che aveva chiesto alla cantante anche notizie di Matthew. "Sta bene, ora è a Monza", le aveva risposto Mew.

La cantante aveva poi incontrato nella scuola tutti i suoi ex compagni di avventura, ai quali aveva detto: "Tornare qui è stato bellissimo, aspettavo questo momento da tempo. Mi sono emozionata tanto mentre cantavo in studio davanti a voi, vi seguo sempre e vi voglio bene". "Anche noi te ne vogliamo, ci sei mancata", è stata la risposta degli allievi del talent show.

Posatenebre è uscito su tutte le piattaforme digitali l'8 marzo ed è stato prodotto da Capitol Records, etichetta di Universal Music, e realizzato grazie alla collaborazione di Mew con Fabrizio Giannini, il suo manager e storico discografico, che di recente ha deciso di puntare sul talento musicale della cantante: "Mew è talentuosa, poliedrica, sorprendente, carismatica, imprevedibile ed è una gioia aver iniziato a lavorare con questa artista", aveva scritto il manager sui social.