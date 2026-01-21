Mercedesz Henger, gli auguri di compleanno al fidanzato Alessio: "Mi hai salvata"

Mercedesz Henger con il fidanzato

Incinta di Aurora, Mercedesz Henger pubblica anche un carosello di foto con il fidanzato e prossimo papà, accompagnato da una didascalia piena d'amore: "Auguri al mio compagno di vita, al mio migliore amico, a colui che subisce tutti i miei sfoghi e mi aiuta a rialzarmi quando cado. Auguri all’unico che è sempre dalla mia parte e mi capisce anche quando per gli altri sono incomprensibile. Auguri all’uomo che mi ha dimostrato che la vita non fa poi tanto schifo come ogni tanto ho pensato. Auguri al futuro padre di mia figlia che mi ha già dimostrato più volte che sarà il miglior padre del mondo".

Mercedesz Henger parla della maternità a Verissimo

Ospite a Verissimo lo scorso settembre insieme al fidanzato Alessio, Mercedesz Henger aveva svelato di essere incinta di una bambina e di volerla chiamare Aurora. "Essendo cresciuta in un ambiente familiare particolare, vorrei che mia figlia crescesse in un ambiente unito e sereno, per questo ci tenevo a condividere prima con le nostre famiglie questa emozione", ha spiegato Mercedesz Henger, che è stata cresciuta da Riccardo Schicchi, marito di sua mamma Eva Henger, il quale però non era il padre biologico della ragazza.

A dicembre 2025 a Verissimo accanto a sua mamma Eva Henger, Mercedesz Henger aveva raccontato: "Mi è venuta un'infezione all'appendice. Non sarebbe niente di grave normalmente, ma in gravidanza può diventare una cosa preoccupante. Siamo riusciti a combattere l'infezione con gli antibiotici".