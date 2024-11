Melory Blasi festeggia il primo anno del figlio John: "Sei la mia ciliegina sulla torta"

Melory Blasi ha celebrato su Instagram il primo compleanno del secondo figlio John, nato lo scorso 25 novembre. "Auguri amore piccolo della casa, sei la mia ciliegina sulla torta. Ti amo da impazzire", ha scritto la sorella di Ilary Blasi a corredo di alcuni scatti che ritraggono il secondogenito. Oltre a ciò, Melory Blasi ha anche condiviso alcune storie mostrando la torta preparata per l'occasione e riprendendo la sua famiglia riunita per fare gli auguri al piccolo John, arrivato due anni dopo la nascita della prima figlia Jolie.

Melory Blasi: "Finito l'allattamento, è stato un percorso intenso"

A luglio, Melory aveva raccontato di aver concluso il percorso di allattamento del secondo figlio. "Il signorino ha iniziato a prendere il biberon, anzi devo dire che è diventato un bravissimo bevitore di biberon. Come ho fatto?? Solo tanta pazienza!! E vi posso dire che non esiste il biberon perfetto (perché ne ho comprati 200) e che non esiste il latte più buono (li ho provati tutti) ma solo l'accettazione da parte del bimbo/a. È stato un percorso bello, intenso, faticoso a volte stressante. Ma, come con Jolie, anche con John sono contenta di aver affrontato questa esperienza di vita."