Melory Blasi: "Finito l’allattamento, è stato un percorso intenso"

Melory Blasi ha condiviso sui social cosa ha significato per lei il periodo di allettamento appena concluso del secondo figlio John, nato lo scorso 25 novembre.

"È ufficialmente terminato il mio percorso di allattamento con John. Ebbene sì... - ha scritto Melory nel post pubblicato su Instagram - Il signorino ha iniziato a prendere il biberon anzi devo dire che è diventato un bravissimo bevitore di biberon. Come ho fatto?? Solo tanta pazienza!! E vi posso dire che non esiste il biberon perfetto (perché ne ho comprati 200) e che non esiste il latte più buono (li ho provati tutti) ma solo l’accettazione da parte del bimbo/a. È stato un percorso bello, intenso, faticoso a volte stressante. Ma, come con Jolie, anche con John sono contenta di aver affrontato questa esperienza di vita."

La famiglia di Melory Blasi

Melory Blasi aveva annunciato di essere in attesa del secondo figlio a giugno del 2023, svelando poi che sarebbe nato un maschietto.

Al gender reveal party era presente anche Ilary Blasi, che è già zia, oltre che della primogenita di Melory Jolie, anche di Stella e Nicole, avute rispettivamente nel 2012 e 2015 dalla sorella Silvia.

P arlando dell'arrivo del primo nipotino maschio, Ilary Blasi aveva spiegato a Verissimo: "Siamo una famiglia di donne e siamo molto uniti. Tra noi regnano l'amore e la serenità. Siamo tre sorelle, la più grande ha due femmine, io su tre ho due bambine, e anche Melory avrà una femminuccia".