Melissa Satta, il viaggio negli Stati Uniti con il figlio Maddox e Carlo Gussalli Beretta

Melissa Satta condivide su Instagram immagini del suo viaggio negli Stati Uniti insieme al fidanzato Carlo Gussalli Beretta e al figlio Maddox, 10 anni. “Prima parte di questo viaggio fantastico: Washington”, scrive la showgirl.

Le foto ritraggono la famiglia tra bagagli all’aeroporto, tappe presso edifici simbolici come il Campidoglio e la Casa Bianca, e momenti di relax in parchi autunnali. L'imprenditore, 27 anni, e la showgirl, 38 anni, si sono anche concessi una tappa da Krispy Kreme, tra colorati donuts.

Melissa Satta, l'amore per il figlio Maddox

Melissa Satta, ospite a Verissimo, aveva parlato dell'amore per il figlio Maddox, nato dal matrimonio con Kevin-Prince Boateng: "Maddox gioca a calcio come il papà, e quando i suoi compagni di squadra gli chiedono cosa si prova a essere figlio di Kevin-Prince Boateng, lui risponde che è bellissimo. Maddox vive con me in Italia, mentre il padre vive in Germania e con alcuni sacrifici cerchiamo di vederci tutti e tre insieme".

La showgirl non ha nascosto il desiderio di diventare madre un’altra volta: "La speranza è l'ultima a morire… Maddox continua a chiedermi un fratellino", aveva dichiarato.