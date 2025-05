Melissa Satta ospite a Verissimo

Torna a Verissimo per condividere un nuovo capitolo della sua vita: non perdete l’intervista di Melissa Satta, sabato 17 maggio alle 16.30 su Canale 5.

Nata a Boston il 7 febbraio 1986 da genitori italiani, ha iniziato a farsi strada nel mondo della moda all'età di 16 anni. Il suo esordio in televisione avviene nel 2005, nel ruolo di valletta, accanto a Teo Mammucari, nel programma di Canale 5 Mio fratello è pakistano. Nello stesso anno, Melissa Satta, calca il palco di Striscia la Notizia come velina, insieme a Thais Souza Wiggers.

Nel 2006 decide di vestire anche i panni di attrice ottenendo un ruolo nella fiction Mediaset Il giudice Mastrangelo 2. Terminata l'esperienza come velina, Melissa Satta, viene scelta per affiancare nuovamente Teo Mammucari nella conduzione del game show Primo e ultimo, in onda su Italia 1.

Nel 2011 la showgirl inizia una relazione con Kevin-Prince Boateng, da cui nel 2014 nasce il figlio Maddox. La coppia si sposa il 25 giugno del 2016 e si separa nel 2020.

Oggi Melissa Satta è legata sentimentalmente all'imprenditore Carlo Gussalli Beretta.