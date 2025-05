Dall'inizio della storia d'amore con Carlo Gussalli Beretta ai loro sogni per il futuro: Melissa Satta ha aperto il suo cuore a Verissimo.

"Io conoscevo la mamma di Carlo perché è molto impegnata nel mondo della moda. Quando io e lui ci siamo ritrovati entrambi single, abbiamo iniziato a scriverci dei messaggi. All'inizio ero un po' prevenuta, ma lui è stato bravo a conquistarmi e sono contenta che l'abbia fatto", ha raccontato la showgirl, 39 anni.

Parlando della loro relazione oggi: "È un ragazzo semplice, ci assomigliamo. In un anno non abbiamo mai litigato. Mi piace vivermi la routine con lui perché faccio una vita molto tranquilla, di coppia, di famiglia. Io e Maddox abbiamo un bellissimo rapporto anche con la famiglia di Carlo, facciamo molte cose insieme. Abbiamo un grosso aiuto da parte loro".

Per quanto riguarda i sogni per il futuro, Melissa Satta ha detto: "Mi godo ogni momento e vivo giorno per giorno. Quello che arriverà arriverà. Lui è più giovane (Carlo Gussalli Beretta ha 28 anni ndr) e sicuramente in futuro vorrà qualcosa, ma è inutile fare programmi".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Melissa Satta a Verissimo.