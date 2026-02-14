Melissa Satta parla a Verissimo della fine del suo matrimonio con Kevin-Prince Boateng, con cui nel 2014 ha avuto il figlio Maddox. "I divorzi sono come un lutto. Per me il matrimonio era uno e per sempre. Con il tempo ho elaborato e ho capito che le cose possono finire, che il dolore passa e che è tutto risolvibile", afferma la showgirl, 40 anni, che è stata legata al calciatore dal 2011 al 2019.



Melissa Satta non nega di aver vissuto la separazione con grande dolore: "Mi sono resa conto di non riuscire a uscirne da sola e di dover chiedere aiuto. Sono stata malissimo, non riuscivo a reagire, avevo perso 10 chili". La showgirl ha trovato il coraggio di chiedere aiuto: "Mi sono rivolta a uno psichiatra che mi ha aiutata a riprendermi. All'inizio mi ha aiutata anche con le medicine, ma per poco tempo".



Ripensando alle difficoltà di quel periodo, la showgirl spiega: "In quel momento ti metti in discussione, credi di aver sbagliato, di non essere stata in grado di portare avanti una cosa così importante, di aver dedicato troppo tempo al lavoro, trascurando la vita privata, ti fai mille domande. Poi ho capito che a volte due persone hanno bisogno di prendere strade diverse perché si cresce e si cambia. Oggi lo vedo come un processo di vita e non come una colpa".