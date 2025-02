Melissa Satta, il compleanno con Thais Wiggers, Juliana Moreira e Marica Pellegrinelli

Melissa Satta festeggia il compleanno con Thais Wiggers, Juliana Moreira e Marica Pellegrinelli

Oggi 7 febbraio Melissa Satta compie 39 anni e ha festeggiato in anticipo questo giorno importante insieme a Thais Wiggers, Juliana Moreira e Marica Pellegrinelli. Le quattro amiche si sono infatti trovate per un pranzo a Milano e hanno fatto un brindisi per festeggiare la showgirl. I festeggiamenti sono stati immortalati in un carosello di fotografie che è stato condiviso sui social, accompagnato da una tenera didascalia: "La bellezza di vedere gli anni che passano, è notare le persone che rimangono. E quanto è bello passare del tempo con voi".

Melissa Satta e Juliana Moreira ospiti a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Melissa Satta e Juliana Moreira, 42 anni, avevano parlato della loro amicizia. "Ci conosciamo da quando sono arrivata a Striscia la notizia, al mio primo provino nel 2006", aveva raccontato Juliana Moreira.

"Quasi da tutta la nostra carriera praticamente, perché io ho iniziato poco prima di lei, avevo 18 anni, e poi è arrivata lei a disturbare", aveva scherzato Melissa Satta, aggiungendo: "Lei è arrivata come un pericolo, perché io e Thais Wiggers eravamo già qui a Striscia. Eravamo un po' le reginette dei corridoi di Mediaset. Poi a un certo punto ci dicono: C'è un provino a una ragazza e noi diciamo va beh, andiamo a curiosare. Siamo andate lì e abbiamo visto queste gambe di due metri. Siamo rimaste a bocca aperta".

Juliana Moreira e Thais Wiggers a Verissimo

Mentre il primo febbraio 2025 Juliana Moreira è stata ospite di Verissimo insieme a Thais Wiggers. "Abbiamo passato metà della nostra vita insieme", ha raccontato Thais Wiggers, 39 anni. Mentre Juliana Moreira ha aggiunto scherzando: "È andata benissimo. Siamo sorelle, io sono quella bionda e lei è la mora".