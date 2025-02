L'attrice turca, volto di Asu in Endless Love, ha condiviso un dolce scatto del primogenito rivelando anche il nome del piccolo

Melisa Asli Pamuk, attrice turca, diventata popolare in Italia per il ruolo di Asu nella serie Endless Love, è diventata mamma per la prima volta il 29 gennaio 2025.

Dopo un primo annuncio attraverso il suo profilo Instagram, ora l'attrice condivide con tutti i suoi follower un tenero scatto della manina del primo figlio.

Inoltre, nella didascalia del post Melisa Ali Pamuk rivela anche il nome scelto per il bambino insieme al marito Yusuf Yazıcı: Mylan.

Melisa Asli Pamuk, la storia d'amore con il marito a Verissimo

Ospite a Verissimo, Melisa Asli Pamuk aveva parlato della sua relazione con Yusuf Yazıcı.

L'attrice di Endless Love aveva raccontato di aver conosciuto il calciatore in Turchia, ma che il loro primo appuntamento è stato a Parigi, dove sono convolati a nozze lo scorso maggio. "Stiamo insieme da più di un anno e siamo molto felici", aveva detto Melisa Asli Pamuk a Silvia Toffanin.