Melisa Asli Pamuk, la foto con il figlio e il marito

Melisa Asli Pamuk - l'attrice turca amata in Italia per aver interpretato Asu nella serie Endless Love - posa in un tenero scatto di famiglia insieme al figlio e al marito, il calciatore Yusuf Yazıcı. Il giocatore pubblica sui social una foto che lo ritrae con la moglie e il piccolo Mylan, 3 mesi, per celebrare la vittoria della suo squadra, l'Olympiacos, campione di Grecia.

Classe '97, Yusuf Yazıcı è centrocampista sia della società sportiva greca che della nazionale turca. Ospite a Verissimo, Melisa Asli Pamuk aveva raccontato a Silvia Toffanin di aver conosciuto il calciatore in Turchia, ma che il loro primo appuntamento è stato a Parigi, dove sono convolati a nozze lo scorso maggio: "Stiamo insieme da più di un anno e siamo molto felici".

Il 29 aprile l'attrice di Endless Love ha festeggiato i primi tre mesi del figlio Mylan con una dolcissima foto pubblicata tra le storie del suo profilo Instagram, in cui si vede il bambino mentre galleggia sereno in una piccola vasca d’acqua cristallina, grazie a un galleggiante bianco posizionato intorno al collo.

Instagram: @melisapamuk

Il piccolo Mylan è nato il 29 gennaio 2025, frutto dell’amore tra Melisa Asli Pamuk e il marito Yusuf Yazıcı. Il nome del bambino era stato rivelato proprio dalla stessa attrice su Instagram, attraverso una foto che mostrava la minuscola manina del neonato, accompagnata da un messaggio affettuoso.