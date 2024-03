Meghan Markle è tornata sui social con un nuovo progetto di lifestyle.

Il 14 marzo sono stati pubblicati un sito web e una pagina Instagram di un marchio denominato American Riviera Orchard. La biografia di Instagram recita semplicemente: "Di Meghan, la duchessa del Sussex. Fondata nel 2024".

La prima storia condivisa dal brand mostra la duchessa di Sussex aggirarsi in una lussuosa villa, raccogliere fiori e dilettarsi ai fornelli in cucina: a sottofondo del filmato le note del brano I Wish You Love di Nancy Wilson.

Il nome del brand American Riviera Orchard nel logo riporta la scritta Montecito, la città californiana nella contea di Santa Barbara dove Meghan vive con il principe Harry e i loro due figli, Archie, 5 anni a maggio, e Lilibet Diana, 3 a giugno. Come riporta Travel & Leisure, Santa Barbara è conosciuta come la 'Riviera americana' da più di 100 anni "per il suo clima temperato e i suoi paesaggi lussureggianti, nonché per la sua solida cultura enogastronomica".

Una domanda di licenza del brand, attualmente in attesa di esame, rivela che il marchio propone la vendita di articoli per la casa, stoviglie, utensili, libri di cucina e prodotti culinari, tra i quali marmellate e creme spalmabili.

Questa non è la prima esperienza di Meghan Markle con un blog di lifestyle. Nel 2014 la duchessa aveva fondato The Tig, nome ispirato dal vino rosso Tignanello. Meghan, che starebbe lavorando da un anno a una nuova versione del blog - The Tig 2.0 - lo ha utilizzato come un luogo in cui condividere il suo cibo preferito e le scoperte di viaggio, accompagnate da riflessioni personali.

Meghan Markle e il rapporto con i social media

Meghan Markle aveva chiuso i suoi profili personali sui social media e il blog The Tig nel 2017, dopo essersi legata al principe Harry. Nel 2019, poco tempo prima del loro allontamento dalla royal family, i duchi di Sussex avevano lanciato la propria pagina Instagram, @SussexRoyal, utilizzata dalla coppia fino a marzo 2020.

La duchessa aveva dichiarato a The Cut che i social media dei reali avevano regole rigide: "Esiste una struttura in base alla quale se vuoi pubblicare foto di tuo figlio, come membro della famiglia, devi prima consegnarle alla Royal Rota", aveva detto Meghan, che con il marito nel 2021 aveva scelto di prendersi una pausa dai social media.

"Per mia autoconservazione non sono stata sui social media per molto tempo", aveva detto a un summit del 2020 la duchessa di Sussex, spaventata anche dell'odio online: "È quasi invivibile, è una cosa grande, non puoi pensare a come ci si sente, perché non ha importanza se hai 15 o 25 anni, se le persone dicono cose su di te che non sono vere, è davvero dannoso per la tua salute mentale ed emotiva".

Meghan Markle in occasione della Giornata internazionale della donna ha partecipato alla conferenza SXSW, in cui ha parlato anche del bullismo di cui è stata vittima specie in gravidanza: "La maggior parte del bullismo e degli abusi che ho subito sui social media e online è avvenuto quando ero incinta di Archie e di Lili… è un momento in cui una neomamma davvero vulnerabile", ha spiegato la duchessa del Sussex.

"L'effetto che i social media possono avere sulle neo mamme, anche solo la mancanza di sonno, può essere davvero terribile: la maternità sembra così perfetta quando tutti sappiamo che è non lo è. È complicato essere una mamma", aveva aggiunto Meghan Markle.

Nel video sotto, la storia di Meghan Markle.