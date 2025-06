Meghan Markle, lo scatto inedito con Lilibet Diana per il quarto compleanno

"Buon compleanno alla nostra bellissima bambina": inizia così la dedica di Meghan Markle alla secondogenita Lilibet Diana, nata nel 2021 dal matrimonio con il principe Harry.

La duchessa di Sussex, 43 anni, pubblica sui social due scatti insieme alla figlia: uno appena nata e uno, inedito, più recente. E aggiunge: "Quattro anni fa, oggi, è entrata nelle nostre vite, e ogni giorno da allora è più luminoso e bello grazie a lei".

Infine Meghan Markle ringrazia i fan per gli auguri di compleanno alla figlia: "Grazie a tutti coloro che stanno mandando amore e festeggiando il suo giorno speciale".

Lilibet Diana è nata il 4 giugno del 2021 a Santa Barbara, in California, dove Harry e Meghan si sono trasferiti dopo un periodo in Canada in seguito alla decisione di fare un passo indietro dalla royal family e lasciare il Regno Unito.

Il nome Lilibet è un omaggio alla bisnonna, la regina Elisabetta, il cui soprannome era “Lilibet”, mentre il secondo nome Diana è un omaggio alla nonna paterna, la principessa Diana, scomparsa nel 1997 in un incidente stradale. Lilibet Diana ha festeggiato il suo primo compleanno nel Regno Unito, dove si trovava con la famiglia per il Giubileo di platino di Elisabetta II, che è stato l'unica occasione in cui ha conosciuto la bisnonna.