Maya Hawke e Christian Lee Hutson si sono sposati

Maya Hawke ha sposato Christian Lee Hutson . L'attrice, 27 anni, e il cantante, 35 anni, hanno detto sì a New York nel giorno di San Valentino. Presenti al matrimonio i genitori di Maya Hawke, Uma Thurman ed Ethan Hawke , e tanti attori del cast di Stranger Things, tra cui Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton e Joe Keery. A riportare la notizia diversi media statunitensi, tra cui People che ha pubblicato le foto del matrimonio.

Nata a New York nel 1998, Maya Hawke è la prima figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke, che sono stati sposati dal 1998 al 2005. La coppia nel 2002 ha avuto anche il figlio Levon Roan. Nel 2012, Uma Thurman ha avuto anche la figlia Luna, nata dalla relazione con Arpad Busson. Ethan Hawke invece è diventato papà anche di Clementine (2008) e Indiana (2011), nate dal secondo matrimonio con Ryan Shawhughes.

Maya Hawke ha esordito come modella per poi intraprendere la carriera di attrice. La notorietà internazionale è arrivata con il ruolo di Robin Buckley in Stranger Things. La storia d'amore di Maya Hawke e Christian Lee Hutson è nata intorno al 2023 dopo diversi anni di conoscenza. A proposito della loro relazione l'attrice aveva detto in un'intervista al Zach Sang Show: "È fantastico. Non posso che consigliare di avere una relazione con un amico. È il massimo. Ti conosce come una persona che ha dei sentimenti, che ha frequentato altre persone, e non solo come un pezzo di carta su cui proiettare la sua immagine di ragazza perfetta".