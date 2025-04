La moglie di Max Pezzali, Debora Pelamatti, condivide sui social delle tenere parole indirizzate al marito in occasione del sesto anniversario di matrimonio

Max Pezzali e Debora Pelamatti festeggiano il loro sesto anniversario di matrimonio. Per l'occasione la moglie del cantautore pubblica sui social uno scatto del giorno delle nozze, accompagnato da una dolce dedica.

"Amo i tuoi occhi buoni (la prima cosa che notò la mia mamma…), la tua generosità, la tua ingenuità, la tua genialità... Amo la famiglia che insieme abbiamo costruito - scrive Debora Pelamatti - Buon anniversario a te che mi hai dedicato le canzoni più belle, che continui a farmi battere il cuore e che inondi ogni giorno la mia vita di sogni e d’amore".

E, ricordando l'inizio della loro lunga storia d'amore, prosegue: "Da 12 anni camminiamo insieme e continuiamo ad essere complici e migliori amici, invecchiamo mano nella mano e diamo speranza a tutti i friendzonati d’Italia".

La moglie dell'artista conclude la dedica citando il ritornello di "La vita con te", brano di Max Pezzali del 2017: "Perché tu sei l'unica vita che ho, la sola che ho scelto la sola che avrò, la vita più meravigliosa che è, la vita con te, perché tu sei l'unica vita che ho, la sola che cerco e che mai cercherò”.

Max Pezzali e Debora Pelamatti, dall'amicizia all'amore

Max e Debora si conoscevano già dal 1995, ma è stato solo molti anni dopo che la loro amicizia si è trasformata in amore.

Sui social Debora aveva raccontato l'inizio della loro storia d'amore, ricordando quella notte del 6 gennaio 2013 in cui decise di superare la "Regola dell'amico" - citando il titolo di una celebre canzone del cantate originario di Pavia - per confessare i suoi sentimenti a Max.

Da quel momento i due si sono resi conto di provare un sentimento forte l'uno per l'altra: "Dopo anni di confidenze, dopo essere stati la spalla reciproca per sfogare i nostri dolori e le nostre lacrime... Ci siamo resi conto che forse avevamo scambiato una grande amicizia per un amore immenso".

Il 28 aprile del 2019, dopo sei anni di relazione, Max e Debora si sono sposati, coronando così il loro amore.