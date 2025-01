Debora Pelamatti, la dedica a Max Pezzali: “12 anni fa ho sconfitto la Regola dell’amico”

Instagram: @deborapelamatti

Max Pezzali e Debora Pelamatti festeggiano il loro dodicesimo anniversario di fidanzamento con una dolce dedica su Instagram, accompagnata da una foto che li ritrae davanti a un albero di Natale.

Debora ripercorre i momenti iniziali della loro storia d’amore, ricordando quella notte del 6 gennaio 2013 in cui decise di superare la "Regola dell’amico" per confessare i suoi sentimenti a Max: "Il 6 gennaio del 2013 Mentre dormivi lì tranquillo a letto, ho attraversato la città in pigiama, mi sono attaccata al citofono e ho sconfitto la tua famosa Regola dell’amico, dando una speranza a tutti i friendzonati d’Italia".

I due si sono resi conto di provare un sentimento capace di trasformare la loro relazione: "Dopo anni di confidenze, dopo essere stati la spalla reciproca per sfogare i nostri dolori e le nostre lacrime... Ci siamo resi conto che forse avevamo scambiato una grande amicizia per un amore immenso".

Debora accompagna il racconto con alcuni versi delle canzoni di Max, che descrivono perfettamente i sentimenti della coppia: "Se non fosse per te, sarei ancora a pagina uno" e "Perché tu sei l’unica vita che ho, la sola che ho scelto la sola che avrò".

"In questi 12 anni d’amore, neanche per un istante, mi sono pentita di quella scelta: ogni volta guardo i suoi occhioni blu e mi rendo conto che i miracoli esistono davvero", continua Debora, che aggiunge: "Quanta strada abbiamo fatto da quella notte e quante cose abbiamo costruito insieme. Quanti viaggi ancora ci aspettano…".

Pelamatti conclude: "Che bella favola da scrivere e raccontare... Buon anniversario amore mio. Sono così onorata che mi hai voluta al tuo fianco per camminare lungo le strade della vita".

Infine, una battuta sulla data del 6 gennaio: "Ebbene sì, era il giorno della befana e mio marito sostiene che avrebbe dovuto capire tante cose".

Max Pezzali e Debora Pelamatti, una storia d'amore nata dall'amicizia

Debora e Max si conoscevano dal 1995, ma è stato solo molti anni dopo che l'amicizia si è trasformata in amore. Nel 2019, dopo sei anni di relazione, Max e Debora si sono sposati, coronando così il loro amore.

In quel momento, Max Pezzali era già padre di Hilo, avuto dal precedente matrimonio con Martina Marinucci. Ospite a Verissimo, Max Pezzali aveva detto: "Sono un papà super dolce. Con lui amo proprio il contatto fisico, abbracciarlo, anche se adesso è nell'età in cui è un po' più rigidino". "Cerco di essere il più amichevole possibile, senza fare il papà-amico. Cerco di non creare alcun tipo di barriera tra di noi, fargli capire che si può fidare", aveva aggiunto il cantautore.