Max Pezzali, il figlio Hilo ha compiuto 18 anni, Debora Pelamatti: “Ha trionfato l’amore in tutte le sue forme”

Hilo Pezzali ha compiuto 18 anni e sui social è arrivata la dedica di Debora Pelamatti, seconda moglie del papà Max Pezzali. "Alla festa dei tuoi 18 anni ha trionfato l’amore in tutte le sue forme: negli abbracci della famiglia, nella gioia degli amici e in ogni sguardo che ti ha fatto sentire quanto sei amato", ha scritto Debora Pelamatti, pubblicando alcuni scatti della festa del 18esimo compleanno di Hilo.
Hilo è nato nel 2008 dal primo matrimonio di Max Pezzali con Martina Marinucci. Il cantante, 58 anni, è sposato dal 2019 con Debora Pelamatti. Ospite a Verissimo, il cantante aveva parlato del suo unico figlio: "Per lui sono un po' un boomer. Quando cerco di fare il simpatico, mi dà del boomer e capisco che devo fare un passo indietro perché il divario generazionale è evidente".