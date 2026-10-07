Max Pezzali, il figlio Hilo ha compiuto 18 anni, Debora Pelamatti: “Ha trionfato l’amore in tutte le sue forme”

Hilo Pezzali ha compiuto 18 anni e sui social è arrivata la dedica di Debora Pelamatti, seconda moglie del papà Max Pezzali. "Alla festa dei tuoi 18 anni ha trionfato l’amore in tutte le sue forme: negli abbracci della famiglia, nella gioia degli amici e in ogni sguardo che ti ha fatto sentire quanto sei amato", ha scritto Debora Pelamatti, pubblicando alcuni scatti della festa del 18esimo compleanno di Hilo.