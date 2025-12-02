Max Giusti, la foto del primo provino a Mediaset a 19 anni: "37 anni dopo, mi hanno chiamato!"

Max Giusti ha condiviso su Instagram il fermo immagine del suo primo provino a Mediaset, risalente al 1988, quando aveva appena 19 anni.
Nel post, il conduttore racconta: "Ho rubato un fermo immagine dal mio primo provino a Mediaset. Era il 1988 e avevo 19 anni. I primi cinque minuti, nel rivedermi, ho provato imbarazzo, poi dopo un po’, ho avuto la sensazione che comunque da lì qualcosa poteva nascere. Beh, che vi devo dire… 37 anni dopo, mi hanno chiamato!".
Adesso, infatti, per Max Giusti si apre un nuovo capitolo importante: dal 7 dicembre sarà alla guida della nuova edizione di Caduta Libera, in onda ogni giorno su Canale 5 alle 18.45. Al suo fianco ci sarà Isobel Fetiye Kinnear, ballerina finalista di Amici 2023.
Nel messaggio che accompagna la foto, Giusti invita i follower a fargli un in bocca al lupo per questa nuova avventura: "Come si dice, ognuno ha i suoi tempi! Diciamo che sono maturato lentamente. Ora però è arrivato il momento di darsi da fare! Se volete farmi un in bocca al lupo, beh è veramente il momento giusto".
Il conduttore aveva ripercorso la sua carriera a Verissimo: "40 anni di carriera sono sempre una corsa e sono molto contento di essere qua ora perché credo di essere nel momento migliore della mia carriera, quella della consapevolezza, quella dell'esperienza perché poi devi farne tanta e quindi sono veramente al posto giusto nel momento giusto".
Sul suo futuro a Mediaset aveva dichiarato: "Una bellissima avventura, una bellissima sensazione. Un momento molto importante nella mia carriera, ma anche nella mia vita. 40 anni di carriera, li sento tutti".