Maura Paparo, l'intervista in 100 secondi

Dal ricordo dei genitori alla lotta contro il tumore: Maura Paparo si è raccontata a Verissimo.

"Mamma e papà mi mancano - afferma l'ex insegnante di Amici che ha perso entrambi i genitori in pochi mesi -. Si è ammalato prima mio padre. È stato malato otto anni. Mia mamma gli è stata vicino, poi si è ammalata anche lei".

Nello stesso periodo, la stessa Maura Paparo ha scoperto di avere un tumore: "In quel momento la mia preoccupazione è stata per i miei genitori e per mia figlia. Ai miei genitori non l'ho detto, non erano nelle condizioni di avere questa preoccupazione. Gliel'ho detto quando ho finito il percorso".

Per quanto riguarda invece la figlia: "Ho sempre cercato di non farle pesare nulla e credo di non averle trasmesso quest'ansia".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Maura Paparo a Verissimo.