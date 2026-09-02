Mattia Zenzola e Benedetta Vari festeggiano tre anni d’amore. Per celebrare l'anniversario, i ballerini pubblicano sui social un video di un romantico passo a due al mare al tramonto. "Buon anniversario amore mio", sono le parole che accompagnano il post.



Mattia Zenzola, 22 anni, e Benedetta Vari, 25 anni, si sono conosciuti nel corso della partecipazione del ballerino ad Amici, talent che ha vinto nel 2023. La scintilla tra i due è scoccata dopo. Nel 2025 a Verissimo hanno ufficializzato la loro storia d'amore.

A proposito dell'inizio della loro relazione, la ballerina aveva rivelato: "È stata una cosa naturale, anche prima di ballare insieme, io vedevo che lui era super introverso, stava molto sulle sue e io sono una persona molto estroversa e volevo capire perché questo ragazzo non si apriva, non parlava. E quindi giorno dopo giorno è nato questo rapporto che poi si è praticamente trasformato in una migliore amicizia. Ci frequentavamo, ci vivevamo e giorno dopo giorno stavamo bene. A un certo punto si è scoperto questo rapporto che non era più un'amicizia, ma era insomma una storia".

Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Mattia Zenzola e Benedetta Vari a Verissimo.