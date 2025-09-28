Mattia Furlani, l'amore per Giulia Colonna: "Parliamo la stessa lingua dell'atletica"

Mattia Furlani parla a Verissimo della sua storia d'amore con la fidanzata Giulia Colonna, anche lei atleta. "Io e Giulia parliamo la stessa lingua. Lei è un tassello veramente importante nella mia vita", afferma il lunghista che ha vinto la medaglia d'oro nel salto in lungo agli ultimi Mondiali di Tokyo. Legati da alcuni anni, Mattia Furlani e Giulia Colonna - entrambi 20enni - hanno ufficializzato la loro relazione nel 2024. "È una relazione a distanza perché lei abita a Roma e io a Rieti, non è facile, ma lei ha sempre rispettato i miei impegni e mi ha sempre supportato", racconta il campione. Una storia, la loro, che ha il pieno appoggio della mamma e allenatrice di Mattia Furlani, Khaty Seck: "Giulia è una ragazza bellissima ed educatissima. Gli dico sempre che non troverà mai una ragazza più bella di Giulia".