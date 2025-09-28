Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
L'intervista
28 settembre 2025

Mattia Furlani, l'amore per Giulia Colonna: "Parliamo la stessa lingua dell'atletica"

Il lunghista parla a Verissimo della sua storia con la fidanzata Giulia: "È una relazione a distanza, non è semplice"

Condividi:

Mattia Furlani parla a Verissimo della sua storia d'amore con la fidanzata Giulia Colonna, anche lei atleta. "Io e Giulia parliamo la stessa lingua. Lei è un tassello veramente importante nella mia vita", afferma il lunghista che ha vinto la medaglia d'oro nel salto in lungo agli ultimi Mondiali di Tokyo. Legati da alcuni anni, Mattia Furlani e Giulia Colonna - entrambi 20enni - hanno ufficializzato la loro relazione nel 2024. "È una relazione a distanza perché lei abita a Roma e io a Rieti, non è facile, ma lei ha sempre rispettato i miei impegni e mi ha sempre supportato", racconta il campione. Una storia, la loro, che ha il pieno appoggio della mamma e allenatrice di Mattia Furlani, Khaty Seck: "Giulia è una ragazza bellissima ed educatissima. Gli dico sempre che non troverà mai una ragazza più bella di Giulia".

Leggi anche

Selena Gomez ha sposato Benny Blanco

AMORE

Selena Gomez ha sposato Benny Blanco

La cantante e attrice ha pubblicato sui social le immagini del suo matrimonio con il produttore musicale

La cantante e attrice ha pubblicato sui social le immagini del suo matrimonio con il produttore musicale

Alessio Loparco: "Sono profondamente pentito, con Sonia sono stato un animale"

L'intervista

Alessio Loparco: "Sono profondamente pentito, con Sonia sono stato un animale"

Sonia e Alessio di Temptation Island ripercorrono a Verissimo il loro viaggio nei sentimenti: "Ho cagionato a Sonia un dolore che non meritava"

Sonia e Alessio di Temptation Island ripercorrono a Verissimo il loro viaggio nei sentimenti: "Ho cagionato a Sonia un dolore che non meritava"

Iva Zanicchi: "Quella volta che Pippo Baudo mi disse: 'Non andrai da nessuna parte con questa canzone'"

L'intervista

Iva Zanicchi: "Quella volta che Pippo Baudo mi disse: 'Non andrai da nessuna parte con questa canzone'"

La cantante ha ricordato a Verissimo Pippo Baudo, raccontando un aneddoto di Sanremo

La cantante ha ricordato a Verissimo Pippo Baudo, raccontando un aneddoto di Sanremo

Floriana Secondi: "Avrei voluto altri figli, ma la vita non me l'ha permesso"

L'intervista

Floriana Secondi: "Avrei voluto altri figli, ma la vita non me l'ha permesso"

La commentatrice del Grande Fratello racconta a Verissimo di aver avuto due aborti spontanei che hanno infranto il suo sogno di diventare ancora mamma

La commentatrice del Grande Fratello racconta a Verissimo di aver avuto due aborti spontanei che hanno infranto il suo sogno di diventare ancora mamma

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity