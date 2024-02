Matteo Renzi: "Uno dei miei figli, quando gli chiedono di me, finge di non conoscermi"

Matteo Renzi parla a Verissimo della sua storia d'amore con Agnese Landini, con cui sta per festeggiare 25 anni di matrimonio, e dei loro tre figli: Francesco (23 anni), Emanuele (21 anni) ed Ester (di quasi 18 anni).

"La cosa che amo di più di Agnese è la passione con cui continua a insegnare. L'insegnamento è un lavoro che meriterebbe maggiore riconoscenza sociale. Oggi gli insegnanti non hanno più il prestigio sociale di prima, colpa anche di noi genitori che tendiamo a incolpare sempre gli insegnanti e mai i nostri figli", afferma il senatore.

Parlando dei figli: "Sono felice che loro abbiano sempre continuato a vivere una vita vera, non sono mai stati 'figli dell'ex presidente del Consiglio'". A questo proposito, Matteo Renzi rivela: "Uno dei miei figli, quando gli chiedono di me, finge di non conoscermi. Risponde: 'A Firenze siamo tutti Renzi'. In realtà è una cosa che mi rende orgoglioso perché vuole viversi la sua vita e fare la sua strada, indipendentemente dalla mia".