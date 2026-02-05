Matteo Paolillo in foto

Un giovane attore che, grazie al suo talento, sta vivendo un momento d’oro: sabato 7 febbraio Matteo Paolillo racconterà la sua storia per la prima volta a Verissimo.

Matteo Paolillo, nato a Salerno il 6 ottobre 1995, si trasferisce a Roma a 18 anni e si diploma nel 2019 al Centro Sperimentale di Cinematografia. Dopo il debutto in televisione nel 2016, raggiunge il successo nel 2020 interpretando Edoardo Conte nella serie Mare Fuori.

Attivo anche nella musica con lo pseudonimo Icaro, ha scritto e cantato la sigla 'O Mar For e il brano certificato quattro volte platino Origami all'alba.

Nel 2024 ha pubblicato il suo primo romanzo, il distopico 2045. Il suo ultimo lavoro cinematografico è il film Io + Te, uscito nel 2026. Nei prossimi mesi lo vedremo anche interpretare un giovane Gigi D'Alessio nel biopic Solo se canti tu.