Le star al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: le prime immagini

Da Kim Kardashian a Oprah Winfrey: ecco chi è già a Venezia per uno degli eventi più attesi dell'estate 2025

Rania di Giordania, Kim Kardashian, Oprah Winfrey: sono alcune delle star già arrivate a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez.

Il fondatore di Amazon e la compagna hanno tenuto grande riservatezza sull'evento e sulla lista degli ospiti. Ma secondo le notizie circolate nei giorni scorsi dovrebbero essere circa 200 gli invitati alla grande festa che durerebbe tre giorni. Il primo nome a circolare tra i possibili ospiti è stato quello di Kim Kardashian. Così è stato: la socialite è stata anche tra le prime ad arrivare a Venezia con sua mamma Kris Jenner. Avvistata anche un'altra sorella Kardashian: Khloé.

Ivanka Trump e il marito Jared Kushner sono stati invece tra i primissimi invitati ad essere fotografati in Laguna in vista del grande giorno. È arrivata in Laguna anche Oprah Winfrey, confermando così le voci sulla sua partecipazione all'evento. L'arrivo di Rania di Giordania ha segnato invece la presenza della prima ospite reale al matrimonio.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono legati dal 2019. Nel 2023 hanno iniziato a circolare notizie di un fidanzamento ufficiale della coppia. Per l'imprenditore, 61 anni, è il secondo matrimonio dopo quello con MacKenzie Tuttle, con cui ha avuto quattro figli. Anche Lauren Sanchez è stata già sposata con Patrick Whitesell, papà di due dei suoi tre figli. La giornalista e scrittrice, 55 anni, è mamma di Nikko (2001) - avuto con l'ex compagno Tony Gonzalez - e di Evan (2006) ed Ella (2008), avuti con l'ex marito Patrick Whitesell.

Nel video sopra, le prime immagini delle star al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez.