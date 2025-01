Matilde Gioli a Giacomo Giorgio: "In un'altra fase di vita ti avrei corteggiato"

"Ciao Jack, non sai quanto mi scoccia parlare davanti alla videocamera e non avere la tua bella faccia davanti, ti darei subito un enorme bacio": Matilde Gioli ha dedicato bellissime parole al collega Giacomo Giorgio, ospite a Verissimo. Matilde Gioli e Giacomo Giorgio hanno collaborato sul set di Doc - Nelle tue mani. L'attrice, 35 anni, ha espresso parole di stima verso il collega, 26 anni, sia dal punto di vista professionale che umano: " Sei un ragazzo di altri tempi, sei un ragazzo che ha dei sentimenti e un'anima antichi. Credo che tu abbia vissuto anche in altre epoche. C'è qualcosa di molto speciale in te. E io l'ho notato". Alla fine del messaggio, Matilde Gioli si è lasciata andare a una tenera confessione: "Volevo dirti che se non ci fossimo conosciuti in questa fase - siamo in età diverse con vite diverse - sicuramente ti avrei corteggiato perché sei un figo". "Con Matilde siamo super amici, ci stimiamo. Io penso esattamente le stesse cose di lei": è stata la risposta di Giacomo Giorgio alle parole di Matilde Gioli.