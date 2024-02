Matilda_De_Angelis_e_Alessandro_De_Santis

"La nostra è una storia romantica al di là di come è iniziata, perché romantici lo eravamo noi", Matilda De Angelis racconta così l'inizio del suo amore con Alessandro De Santis, componente del duo I Santi Francesi, che ha appena fatto il suo debutto a Sanremo.

In un'intervista a Grazia, l'attrice ha rivelato come ha conosciuto il cantante, con il quale è legata da oltre un anno: "Vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto, ma la verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda".

Matilda De Angelis racconta di essere stata colpita dalle doti artistiche di Alessandro: "Ha, forse, la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia. Ma mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca".

La relazione tra i due era diventata pubblica, grazie a foto rubate che li immortalavano mentre si baciavano a Verona nel gennaio 2023. Poi, all'anteprima della serie La Legge di Lidia Poët, la nuova coppia era uscita allo scoperto. "Sono sempre stata molto controllata nelle relazioni e di indole sono ultra indipendente. Ora sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora".