Massimiliano Varrese, il rapporto con Valentina Melis: "Mi auguro che ci riguarderemo con gli stessi occhi"

Massimiliano Varrese parla a Verissimo del rapporto con la sua ex compagna Valentina Melis, con cui ha avuto nel 2017 la figlia Mia.

"Anche quando ci sono rapporti di grande complicità, come nel nostro caso, a volte i dolori ti allontanano: ti portano a guardare il proprio dolore come se fosse più forte di quello dell'altra persona", afferma l'attore, di 48 anni, riferendosi alla fine della loro storia.

"Quando ci siamo resi conto che non eravamo sulla stessa frequenza, abbiamo deciso di allontanarci, mettendo davanti il bene di nostra figlia", aggiunge Massimiliano Varrese.

Per quanto riguarda un possibile futuro insieme all'ex compagna: "Ho capito che il mio sogno più grande era quello di ritrovare una via insieme: se non dovesse essere come coppia, sarà comunque come genitori. Mi auguro che ci riguarderemo con gli stessi occhi per ritrovarci".