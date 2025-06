Massimiliano Rosolino, gli auguri alla figlia per l'esame di terza media: "Siamo pronti"

Massimiliano Rosolino e la figlia Sofia (Instagram_@massimiliano_rosolino_official)

Massimiliano Rosolino ha pubblicato un dolce scatto insieme alla figlia Sofia, 13 anni, in occasione del suo primo giorno di esami scolastici. "Sì, parliamo solo di terza media… Ma ogni esame ha il suo peso, la sua storia, la sua emozione. E poi, diciamocelo: gli esami non finiranno mai, perché non si smetterà mai di crescere", ha scritto l'ex nuotatore sui social. "Ben venga la tensione, ben venga anche un pizzico di aspettativa. Ormai quello che è fatto è fatto e i miracoli lasciamoli da parte", ha proseguito Massimiliano Rosolino, che in veste di papà augura alla figlia di dare il massimo, divertirsi e vivere un'esperienza che la farà crescere. Tantissimi i commenti sotto al post in cui si fa un grande in bocca al lupo a Sofia.

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, l'amore per le figlie

Ospiti a Verissimo, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova avevano parlato dell'amore per le loro figlie, Sofia e Vittoria Sidney. "La nostra dimostrazione d'amore sono le nostre figlie. Loro sono forti e meravigliose, sono diverse e in continua evoluzione. Sono il ritmo che dà magia alle nostre giornate. Nuotano entrambe e sanno ballare. Sono un papà super fortunato", aveva raccontato a Silvia Toffanin l'ex nuotatore a proposito delle figlie, che avevano inviato ai genitori un dolce videomessaggio.