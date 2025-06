Serena De Ferrari, la figlia Amelia al suo primo concerto della mamma

Instagram: @serenaltair

Serena De Ferrari condivide su Instagram alcuni scatti con la figlia Amelia, che ha assistito al suo primo concerto della mamma, al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.

La piccola, nata il 30 marzo 2025 dall’amore tra l’attrice e cantante e il compagno Gianluca Spettoli, è immortalata in braccio alla madre in alcuni teneri scatti pubblicati con la didascalia: "Mama’s first concert".

Serena aveva rivelato di aspettare una bambina durante un’intervista a Verissimo, insieme al compagno Gianluca Spettoli. In quell’occasione aveva detto: "Sono molto felice che sia capitato così giovane, perché così non avremo tanta differenza generazionale. All'inizio ero un po' spaventata, però penso che sia normale".

Anche Gianluca aveva espresso tutta la sua emozione: "Sono prontissimo a diventare papà. È stata una sorpresa, ma non poteva essere una sorpresa più bella di questa. Quindi viviamo ogni secondo con tutto l'amore del mondo".