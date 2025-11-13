Martina De Ioannon e Gianmarco Steri ospiti a Verissimo

Hanno avuto il coraggio di rimettersi in gioco, capendo che il loro posto era solo l'una accanto all'altro: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri saranno ospiti a Verissimo sabato 15 novembre.

Martina, 27 anni, è stata tronista a Uomini e Donne da settembre 2024 a gennaio 2025, dopo aver iniziato il suo percorso in tv partecipando a Temptation Island. Nel dating show è stata contesa tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, 29 anni, barbiere. La scelta è ricaduta su Ciro. Successivamente Gianmarco ha intrapreso il percorso come tronista, scegliendo Cristina Ferrara.



Ma sia la storia di Martina e Ciro sia la storia di Gianmarco e Cristina è andata avanti per qualche mese per poi giungere a termine. Tornati single, i due ex tronisti si sono riavvicinati e oggi sono pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme.