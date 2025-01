Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, l'intervista in 100 secondi

Ospiti a Verissimo, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno raccontano l'inizio della loro relazione e le prime settimane trascorse come coppia dopo la scelta fatta a Uomini e Donne. Dal primo incontro con i tronisti della trasmissione fino alle sensazioni che l'hanno spinta a scegliere il ragazzo di Torre Annunziata, l'ex tronista ha rivissuto il suo percorso e adesso è pronta a guardare avanti. "Ho capito che la scelta poteva essere Ciro dopo una delle ultime esterne in cui ho iniziato a sentire qualcosa di importante. Però fino alla fine sono stata indecisa", ha raccontato Martina, 26 anni, senza nascondere qualche timore. "Mi spaventa il fatto che siamo in due fasi di vita diverse: io ho un lavoro, vivo da sola, lui è in una fase diversa, di formazione. Questo mi spaventa", ha proseguito, precisando di volersi impegnare con Ciro nel poter incastrare al meglio le loro vite. E ha aggiunto: "Andare a convivere subito, secondo me, sarebbe prematuro. Non voglio ripetere gli errori del passato: quando corri troppo puoi andare anche a rovinare le cose". Ciro Solimeno, 22 anni, si sente invece pronto a trasferirsi a Roma, rispettando però i tempi della ragazza: "Io sto finendo gli studi, ma a Roma ci sarebbero più opportunità lavorative rispetto a Torre Annunziata quindi in caso mi sono detto disponibile a fare io il passo di cambiare città".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno a Verissimo.