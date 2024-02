Martina Colombari: "Ho subito un intervento d’urgenza all’addome"

Martina Colombari ha annunciato sui social di aver subito un'operazione all’addome.

"Buongiorno, se sono spartita in questi giorni è perché sono stata in ospedale... ho subito un intervento d’urgenza all’addome. Ho avuto dei problemi per una peritonite e sono stata ricoverata all’ospedale Ceccarini di Riccione", ha raccontato l'ex Miss Italia nelle sue storie su Instagram, condividendo un video dall'ospedale.

"Tutto il personale sanitario del dottor Lucchi, le ostetriche e le infermiere sono stati magnifici. Mi hanno curata, coccolata e salvata. Oggi mi dimettono per fortuna. Adesso piano piano mi riprenderò", ha concluso Martina Colombari, rassicurando tutti i suoi follower sulle sue condizioni di salute.

Martina Colombari a Verissimo: "La vita è una sfida continua"

Martina Colombari, ospite a dicembre a Verissimo, aveva parlato di alcuni momenti difficili della sua vita e della sua famiglia.

"Sono appena guarita dal Covid per la seconda volta, ma sono felice e grata. Bisogna essere grati ogni giorno per quello che ci succede e per il fatto che qualcuno ci protegge. Tutti noi dovremmo essere un po’ più riconoscenti per quello che abbiamo; non solo per il fatto di avere una famiglia o un lavoro che ci piace, ma perché nella vita non sai mai quello che ti succede, è un po’ un'incognita", aveva raccontato l'attrice.

"Io ho 48 anni e da donna oggi vedo la vita in maniera differente. La vita mi ha insegnato che può essere meravigliosa se viene rispettata, e che può essere una sfida continua. Ho imparato che bisogna rimettersi sempre in discussione e che va bene sbagliare e anche perdere. Bisogna accettare l’errore, saper ricominciare e non cercare la perfezione".

Martina Colombari aveva parlato anche delle difficoltà incontrate come mamma durante l'adolescenza del figlio Achille, avuto con il marito Billy Costacurta.

"C'è stato un periodo, durante l'adolescenza di Achille, in cui c'erano delle dinamiche difficili da gestire perché nuove. Con lui ho il rapporto che possono avere le mamme con un figlio di 19 anni, non la vediamo sempre allo stesso modo. Billy è un papà molto presente ma ha dato molta più libertà di me a nostro figlio, io sono una sorta di carabiniere con Achille", aveva aggiunto Martina Colombari, che in passato aveva rivelato di aver intrapreso un percorso di terapia familiare.

Nel video sotto, la storia di Martina Colombari