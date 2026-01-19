Martina Colombari ha parlato a Verissimo dei momenti difficili del figlio Achille Costacurta. "Con Achille ho sempre fatto il carabiniere, che può essere utile fino a un certo punto perché non puoi essere il controllore di tuo figlio. Il fatto che la diagnosi di ADHD sia arrivata tardi non ha aiutato la vita di mio figlio", ha detto l'attrice, 50 anni.



Martina Colombari è sempre stata accanto al figlio, che ha lottato contro la dipendenza dalle droghe e ha subito, nel suo percorso, sette Tso, arrivando a tentare il suicidio. "Sono stati periodi difficili, molto difficili. Non sono una madre coraggio, ho fatto quello che ogni madre avrebbe fatto, ho cercato di esserci, di tenerlo per mano", ha affermato Martina Colombari, che ha ammesso di essersi sentita attaccata, come mamma, in quegli anni: "Si mettevano in discussione il mio essere madre e le mie capacità di saper educare mio figlio, si criticava il fatto che continuassi a lavorare".



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Martina Colombari a Verissimo.