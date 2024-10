Martina Colombari, gli auguri al figlio Achille per i 20 anni

Martina Colombari condivide sui social uno scatto insieme al figlio, in occasione del 20esimo compleanno di Achille. " Buon compleanno Achy! Auguri per i tuoi 20 anni", scrive l'attrice come didascalia del post.

Achille è nato nel 2004 dalla storia d'amore di Martina Colombari con Alessandro Costacurta. Ospite a Verissimo, Martina Colombari aveva parlato delle difficoltà incontrate come mamma durante l'adolescenza del figlio Achille.

"C'è stato un periodo, durante l'adolescenza di Achille, in cui c'erano delle dinamiche difficili da gestire perché nuove", aveva spiegato Martina Colombari, che in passato aveva raccontato di aver intrapreso un percorso familiare insieme al figlio. L'attrice aveva lanciato anche un messaggio: "Voglio dire alla mamme: 'Basta con i sensi di colpa, crechiamo sempre di fare del nostro meglio".