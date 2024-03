Martina Colombari ha dedicato su Instagram romantiche parole al marito Alessandro Costacurta per celebrare i loro 28 anni d'amore. "Buon anniversario a noi, amore mio! Vorrei tornare indietro a quel 19 marzo 1996 e rivivere tutto quello che abbiamo fatto insieme. Ti amo, tua Marty", ha scritto la modella a corredo di uno scatto con l'ex calciatore, con il quale a giugno festeggerà anche 20 anni di matrimonio.

Martina Colombari e Billy Costacurta, la storia d'amore

Martina Colombari e Alessandro Costacurta, ex calciatore oggi dirigente sportivo, si erano conosciuti nel 1996. Nello stesso anno avevano iniziato una storia d'amore, dopo che il calciatore si era separato dall'ex moglie Floriana Lainati, con la quale era convolato a nozze nel 1994. Il matrimonio era stato annullato dalla Sacra Rota nel 2003, e Martina e Alessandro avevano coronato il loro amore con un matrimonio religioso, celebrato il 16 giugno del 2004 a San Giovanni in Marignano, nell'entroterra riminese, quando l'attrice e modella era già incinta del loro figlio Achille, nato il 2 ottobre dello stesso anno.

Martina Colombari e l'amore per Billy Costacurta a Verissimo

Ospite a Verissimo, Martina Colombari aveva parlato dell'amore provato per Billy Costacurta. "Non c'è un segreto di un amore così duraturo. Tra noi c'è un grande rispetto, tanta stima e la voglia di stare insieme, di rivedersi tra dieci o venti anni davanti a un camino con una tazza di tè e un libro. C'è la voglia di viaggiare e di scoprirsi in un'evoluzione della vita di coppia, perché l'amore cambia, non possiamo pretendere di essere gli stessi di dieci o venti anni fa". "Io e Alessandro siamo un po' all'antica, tendiamo a proteggere la nostra intimità e la nostra famiglia. Noi siamo apparentemente molto diversi ma anche tanto vicini. Io dico che siamo un po' il bianco e il nero: io sono romagnola e lui è veneto, io starei sempre fuori mentre lui preferisce stare in casa, io sono sempre alla ricerca di nuovi amici mentre lui non ama il caos e il fatto di avere tante persone intorno. Forse è proprio questo il bello, ci si bilancia". "Insieme abbiamo attraversato diverse fasi, e oggi siamo forti, il nostro rapporto è marmoreo. Siamo due esseri umani molto distinti ma completamente in simbiosi, dipendiamo l'uno dall'altra", aveva raccontato Martina Colombari a Silvia Toffanin. E parlando di Alessandro Costacurta come papà, aveva aggiunto: "Billy è bravissimo, è un padre molto presente, lui ha dato molta libertà a nostro figlio. Io, invece, sono un po' un carabiniere, devo essere sempre presente nella sua vita".