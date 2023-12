Marta Viola dopo la vittoria di Io Canto Generation: “Sto vivendo un sogno”

Marta Viola è la vincitrice di Io Canto Generation. La 14enne di Torino faceva parte del team di Benedetta Caretta, che a sua volta nel 2010 vinse la seconda edizione di Io Canto.

"È successo, ancora non posso crederci, è stata un’avventura incredibile: le amicizie, le cantate in hotel fino a tardi, le prove a casa e in studio, i costumi, le settimane che mi sembravano infinite prima di rivedervi, le videochiamate, gli abbracci, i pianti, le standing ovation, i voti, le esultanze, la mia squadra, la mia coach Benedetta Caretta con cui ho condiviso questo palco tantissime volte", ha scritto Marta Viola sui social dopo la vittoria. E ha aggiunto: "Sto davvero vivendo un sogno e prometto di continuare a cantare ancora e ancora con 'tutta l’anima che ho'. A presto".

Marta Viola nel 2019, a soli 10 anni, aveva rappresentato l'Italia in occasione dello "Junior Eurovision Song Contest". Durante la finale di Io Canto Generation, la 14enne ha portato a casa, oltre la vittoria, anche il Premio Tecnico Giuria e Radio.

Al secondo posto si sono classificati Sofia Leto, mentre al terzo posto è arrivato Daniele Mattia Inzucchi.