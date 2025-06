Addio a Marise Wipani, è morta l'attrice di "Xena: Principessa guerriera"

Marise Wipani, nota per aver interpretato Kanae in "Xena: Principessa guerriera", è scomparsa a 61 anni

L'attrice neozelandese Marise Wipani - che aveva conosciuto il successo grazie alla sua partecipazione nella serie "Xena: Principessa guerriera" - è scomparsa all'età di 61 anni. La notizia è stata diffusa tramite il profilo Facebook dell'artista, dove è stata condivisa una sua fotografia accompagnata da queste parole: "Marise è morta serenamente nel giorno del suo 61° compleanno, circondata dalla famiglia e dagli amici".

L'annuncio della dipartita di Marise Wipani si conclude con una citazione dal film "A spasso con Daisy": "Voleva solo dire: 'Ho lasciato questa vita mortale'. Addio, buona fortuna, buon Dio".

Le cause della morte dell'attrice non sono state rese note, ma secondo la stampa neozelandese - che cita Jo Storry , amica dell'attrice-, Marise Wipani avrebbe avuto un cancro al seno.

Marise Wipani era nota soprattutto per aver recitato, nel 2001, il ruolo di Kanae in "Xena: Principessa guerriera". La serie fantasy mitologica aveva come protagoniste le attrici Lucy Lawless (Xena) e Renée O'Connor (Olimpia).