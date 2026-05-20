Nuova operazione al cuore per Mario Cipollini . Il campione di ciclismo, 59 anni, ha pubblicato sui social un video dall'ospedale. "Come vedete sono entrati anche nella vena giugulare. Intervento riuscitissimo. Ho la percezione di una frequenza cardiaca lineare e leggera come non ero più abituato. Per cui il primo impatto è stato già molto positivo", ha detto Mario Cipollini, mostrando la cicatrice sul collo.

"Normalmente il mio cuore avrebbe delle extrasistole molto fastidiose, però già subito dopo l'intervento sento una leggerezza, una linearità straordinaria", aggiunge l'ex ciclista, che era stato operato al cuore anche nel 2025. "L'anno scorso ho fatto l'ultima operazione. Ora ho un piccolo registratore vicino al cuore con cui monitorano la mia situazione cardiaca. Il registratore ha detto che qualcosa non ha funzionato in questo periodo. Mi hanno richiamato all'ordine dicendo che avrebbero dovuto cercare con delle sonde di ristimolare alcune situazioni per rendersi conto se si scatena qualcosa di dannoso. Si potrebbe parlare anche di defibrillatore sottocutaneo, sono nelle mani di persone preparatissime", aveva spiegato in quell'occasione.