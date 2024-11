Mario Balotelli e Raffaella Fico, la figlia Pia è campionessa di karate

Sul suo profilo Instagram, Raffaella Fico celebra la vittoria di sua figlia Pia Fico Balotelli, 12 anni a dicembre, che è diventata campionessa italiana di karate.

“Oggi la mia principessa ha raggiunto il suo primo traguardo, io fiera ed orgogliosa lì a fare il tifo per te amore mio” ha scritto la showgirl, 36 anni, sui social.

Raffaella Fico ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti della vittoria della figlia nei quali vediamo la ragazza occupare il gradino più alto del podio.

Pia è la figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli: i due sono stati legati dal 2011 al 2012. La showgirl è diventata mamma di Pia nel 2012, ma il calciatore ha riconosciuto la bambina nel 2014.

Raffaella Fico racconta il rapporto con Mario Balotelli a Verissimo

Ospite a Verissimo nel 2021, Raffaella Fico aveva parlato del rapporto con Mario Balotelli: "Quando Mario mi ha chiesto il test del Dna, mi sono sentita umiliata come donna e come mamma. Dopo anni, Mario mi ha chiesto scusa, si è pentito tanto, ma non si può tornare indietro". Nel corso del tempo, la showgirl e il calciatore sono riusciti a costruire un nuovo equilibrio. Tornata a Verissimo nel 2023, Raffaella Fico aveva dichiarato: "Oggi siamo davvero come fratelli. Se lui litiga con la fidanzata mi chiama e si sfoga con me. Parliamo ore a telefono, gli do dei consigli".