Marina La Rosa, l'intervista in 100 secondi

Dal momento della sua infanzia in cui ha scoperto che la mamma aveva pensato di non tenerla alla difficile separazione dall'ex marito: Marina La Rosa si è raccontata a Verissimo.



"All'età di 11 anni, trovo un libretto sanitario di mia madre dove c'era scritta la parola aborto. La data corrispondeva al '76, io poi sono nata nel '77, quindi si trattava sicuramente della gravidanza in cui aspettava me", ha raccontato la storica ex concorrente del Grande Fratello, che oggi è psicologa. "Sono andata da mia madre e le ho chiesto spiegazioni. E lei, con la verità che l'ha sempre contraddistinta, mi ha proprio detto: 'Io non ce la facevo, ho pensato di non tenerti'. Perché aveva già quattro figli, perché la relazione con mio padre, con suo marito, non andava proprio benissimo e quindi aveva pensato di non avermi. Ma eccomi qua", ha spiegato.



Sposata dal 2010 al 2021 e mamma di due figli, Marina La Rosa ha anche parlato della fine del suo matrimonio: "È stato un momento complicato, io non l'avrei lasciato, per me Guido era l'uomo della mia vita. Ho investito tantissimo in questa relazione. Ma l'ho lasciato io perché probabilmente lui mi aveva lasciato tempo prima senza accorgersene. Cercavo di salvare il matrimonio, la coppia, ma ho rischiato di non salvare me stessa. A un certo punto il mio corpo ha ceduto e si rifiutava di mangiare. Sono arrivata a pesare 47 chili e mi sono detta basta".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Marina La Rosa a Verissimo.



