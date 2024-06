Marica Pellegrinelli racconta il parto complicato: “Di naturale non c’è stato nulla”

Marica Pellegrinelli racconta sui social il parto della terza figlia Ariela Wilhelmina, nata lo scorso 29 aprile dalla storia d'amore con William Djoko. Quello della modella, 36 anni, non è stato un parto semplice.

"Ho avuto un parto indotto distocico. Non cesareo, ma di naturale non c’è stato nulla", ha spiegato Marica Pellegrinelli nelle storie su Instagram. Come spiegato sul sito della rivista Uppa: "Il parto distocico per definizione è un parto difficoltoso che devia dalla fisiologia. Richiede l’intervento ostetrico, manuale o strumentale, poiché la donna o il bambino si trovano in una condizione potenzialmente pericolosa".

“Ariela pesava solo 2,3 chili per 47,5 centimetri, motivo per cui mi è stata indotta a 37 settimane e 5 giorni. In realtà Raffaela era esattamente uguale, esami alla mano. Ma a 23 anni probabilmente ritennero fosse fisiologico (quale era), tanto che nacque indotta a 43 settimane solo di 3,1 chili. A 36 anni l’ospedale non si prende la responsabilità di procedere a termine o oltre, peccato", ha aggiunto la modella, che è mamma anche di Raffaela Maria e Gabrio Tullio, nati nel 2011 e nel 2015 dal matrimonio con Eros Ramazzotti.

Al parto difficile si sono aggiunte le preoccupazioni per possibili problemi di salute della bambina: "Mi avevano paventato patologie, fortunatamente tutti gli screening sono negativi, era solo piccola ma estremamente sana".

Marica Pellegrinelli operata per un tumore dell'ovaio

Non è la prima volta che Marica Pellegrinelli condivide sui social un suo momento difficile. Nel 2023 aveva raccontato di essere stata operata a causa di un tumore dell'ovaio.

"Ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento", aveva scritto in un post su Instagram.