Mariana Rodriguez: "Con Gianmaria ci siamo amati tantissimo, ma ora siamo dei bravissimi genitori"

Mariana Rodriguez parla del rapporto difficile con l'ex compagno Gianmaria Coccoluto, con cui nel 2023 ha avuto il figlio Noa.

"Io volevo un figlio ancora prima di incontrare Gianmaria. Mia madre mi diceva: 'Perché non mi regali un nipotino, anche con l'inseminazione artificiale?', ma io non ero d'accordo, volevo crescere un bambino in una famiglia", rivela l'attrice e modella, 34 anni.



Quando Mariana Rodriguez conosce Gianmaria Coccoluto - surfista, campione di kitesurf freestyle - desidera realizzare con lui il suo sogno di famiglia. "Ci siamo amati tantissimo e abbiamo desiderato Noa", afferma l'attrice e modella. Ma già durante la gravidanza, Mariana Rodriguez capisce che c'era qualcosa che non andava nella loro relazione: "Avevo attacchi di panico durante la gravidanza, ma erano legati alla nostra relazione e al fatto che non ci capivamo".



Oggi Mariana Rodriguez e Gianmaria Coccoluto non sono più una coppia, ma rimangono uniti per Noa: "Siamo dei bravissimi genitori. Per me è importante che Gianmaria sia un bravo papà e dia tutto l'amore possibile a Noa e lo fa".