Maria Teresa e Alessandro, il loro amore senza età: "Siamo la dimostrazione che nella vita tutto può succedere"

Maria Teresa e Alessandro di Uomini e Donne parlano a Verissimo della loro storia d'amore: "Con il primo bacio è scattata una forte attrazione per entrambi"

Maria Teresa e Alessandro parlano a Verissimo della loro storia d'amore, nata a Uomini e Donne. "Nella vita non bisogna mai smettere di sperare. Mai dire mai perché sempre può succedere qualcosa di bello", afferma Alessandro, 93 anni.

Maria Teresa, 76 anni, aggiunge: "Non me lo aspettavo. Sono andata a Uomini e Donne senza aspettative, per fare un'esperienza, uscire di casa, invece ho incontrato un grande amore con tanto affetto e rispetto".

Alessandro racconta che la passione tra loro è scattata al primo bacio: "Abbiamo capito subito che era nato qualcosa di bello. C'è stata una forte attrazione per entrambi. Può succedere anche alla nostra età".