Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati avevano parlato a Verissimo della loro storia d'amore . "Ci siamo conosciuti la notte di Capodanno del 1994 a casa di Massimo Santoro. Io e Giulio abbiamo iniziato a parlare e non mi ha fatto una bella impressione, mi sembrava il classico ragazzino un po' viziato. Ho pensato: 'Eccolo il solito figlio di papà che ci prova con tutte'", aveva raccontato l'attrice.

Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati festeggiano 31 anni di matrimonio. E per l'occasione arriva sui social la dedica dell'attrice, 58 anni, al marito: "11.323 giorni da quel sì del 7 ottobre 1995. Il tempo vola via, ma restano le emozioni vissute, le risalite dopo le cadute, piene di risate e lacrime, con la mano nella tua mano e il cuore che batte ancora quando ti abbraccio". Pubblicando uno scatto con Giulio Violati, Maria Grazia Cucinotta conclude: "Quando mi chiedono come si fa a resistere 31 anni, io dico: 'Non lo so, non ce ne siamo accorti'".

È stata la caparbietà di Giulio a far cedere Maria Grazia. "Dopo 27 giorni di corteggiamento, è crollata", aveva scherzato Giulio Violati. Nella loro lunga storia d'amore non sono mancati momenti difficili: "Io sono stata in America per dieci anni, dove lui non mi ha voluta seguire. Con la distanza si perde la quotidianità di un rapporto. A un certo punto eravamo diventati quasi due estranei". Ma il loro amore li ha portati a superare ogni ostacolo. "Se stiamo insieme da trent'anni è tutto merito di Maria Grazia. Lei è un dono di Dio. È paziente, buona, più bella dentro che fuori. Poi l'altro dono è nostra figlia Giulia", aveva aggiunto Giulio Violati, che con Maria Grazia Cucinotta ha avuto nel 2001 la figlia Giulia.