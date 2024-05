Maria De Filippi manda un messaggio ad Asia, la 14enne malata di tumore

Una sorpresa speciale per Asia, la 14enne malata di tumore di cui si è parlato nei giorni scorsi quando la ragazza ha deciso di rendere pubblici gli insulti di alcuni hater. Un gesto che aveva mosso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a indirizzarle parole di solidarietà.

Questa volta ci ha pensato però Maria De Filippi a mandare un messaggio alla 14enne. "Ciao Asia, volevo dirti che so che sei forte, che so che suoni il pianoforte. So che hai parlato di te sui social e che ti hanno scritto brutte cose. È capitato anche a me. Purtroppo di deficienti in giro ce ne sono tanti, non devi fermarti, devi solo provare a ignorarli. Un grande abbraccio, un grande bacio e in bocca al lupo per tutto, forza", sono state le parole della conduttrice, arrivate ad Asia attraverso Le Iene che l'hanno intervistata.

A Le Iene, Asia ha raccontato la sua storia: "Ho il tumore di Wilms, è un tumore al rene non tanto aggressivo, ma raro. Ha colpito il mio rene sinistro, che non ho più". Dopo l'operazione, Asia si sta sottoponendo alla chemioterapia.

Alcuni hater l'hanno presa di mira sui social con commenti feroci a cui la ragazza ha risposto a tono. A Le Iene, la 14enne ha detto: "Essendo autoironica mi sono messa a ridere e mi sono messa ancora più a ridere pensando che lo fanno in anonimo". Alla domanda perché lo fanno, ha risposto: "Secondo me sono frustrati".