Margaret Qualley e Jack Antonoff si sono separati

È finito il matrimonio di Margaret Qualley e Jack Antonoff. A confermarlo è People, che, citando una fonte, afferma che il rapporto tra l'attrice, 31 anni, e il musicista, 42 anni, è stato "burrascoso" e che ora stanno "cercando di capire come andare avanti".

I rumor su una relazione tra Margaret Qualley e Jack Antonoff erano iniziati a circolare nel 2021. L'attrice, figlia di Andie MacDowell, e il frontman del progetto musicale Bleachers, hanno ufficializzato la storia d'amore nel 2022, partecipando a un evento legato alla serie Maid, di cui Margaret Qualley è protagonista.

Il fidanzamento ufficiale è stato confermato nel 2022 e ad agosto del 2023 si sono sposati nel New Jersey. Al matrimonio hanno partecipato diverse celebrità, tra cui Taylor Swift, Zoë Kravitz, Cara Delevingne e Lana Del Rey. È proprio l'assenza di Margaret Qualley al recente matrimonio di Taylor Swift - a cui ha preso parte soltanto Jack Antonoff, accompagnato dalla sorella Rachel - ad aver alimentato le voci di una separazione, che al momento l'attrice e il musicista non hanno confermato direttamente.